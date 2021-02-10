سومو: أي زيادة في الصادرات النفطية العراقية لا تعني ارتفاع الإنتاج

أفاد بيان لشركة تسويق النفط الخام العراقية "سومو"، اليوم الأربعاء، بأن أية زيادة قد تطرأ بمعدلات تصدير النفط الخام العراقية أو الاستهلاك أو حركة التخزين لايعني بالضرورة زيادة في معدلات أنتاج النفط الخام بالعراق.

وذكر البيان للشركة الذي وزع اليوم تعليقا على الأنباء التي تحدثت بشأن زيادة صادرات العراق النفطية خلال شهر فبراير الجاري، مقارنة مع شهر يناير الماضي "إن العراق يؤكد إلتزامه بسقف الإنتاج المحدد له وبضمنه التعويض بموجب إتفاقية تخفيض الانتاج للدول المصدرة للنفط / أوبك/ والدول المؤتلفة معها .

وأوضح أن تحديد سقف إنتاج النفط الخام يعتمد بصورة أساسية على معدلات التصدير والاستهلاك الداخلي للنفط الخام وكذلك على حركة التخزين وأن الخطة الشهرية المعتمدة لعمليات التصدير والاستهلاك الداخلي وحركة التخزين تضمن الالتزام بسقف الإنتاج المحدد للعراق وإن أي زيادة قد تطرأ بمعدلات التصدير، والاستهلاك أو حركة التخزين كلاً على حدة لا يعني بالضرورة زيادة الإنتاج.

وكان العرق أعلن في الأول من الشهر الجاري أن متوسط صادرات العراق النفطية لشهر يناير الماضي بلغ مليونين و868 ألف برميل يوميا.

وصرح وكيل وزارة النفط العراقية كريم أمس الثلاثاء بأن الطاقة الإنتاجية المتاحة للعراق من النفط الخام حالياً هي 5 ملايين برميل في اليوم وأن أي زيادة في الأنتاج أو التصدير مستقبلاً فإنها خاضعة لمتطلبات السوق النفطية والحاجة الفعلية.