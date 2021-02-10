موسكو تبحث عن سبل لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده تبحث عن سبل لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه مع وجود احتمالات كثيرة للمشاكل، إلا أنه يجب أن يكون هناك مجال للحوار فيها.



وأضاف بيسكوف - حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الأربعاء/ - : "لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إننا نأسف بشدة لتدهور العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي .. ونحن نبحث عن طرق لتطبيع علاقاتنا.. هذا هو ما قيل بالمحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي .. وأنه على الرغم من الاحتمالات الكثيرة للمشاكل في علاقاتنا، فلا يزال ينبغي أن يكون هناك مكان للحوار".



وأوضح أن الكرملين يتابع تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل عن كثب، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي جرت معه في موسكو كانت أوسع من بحث قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.