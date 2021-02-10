النرويج تمدد قيود دخول البلاد للحد من تفشي سلالات كورونا الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مددت الحكومة النرويجية، اليوم الأربعاء، قيود الدخول الصارمة للبلاد في إطار جهودها لوقف انتشار المزيد من السلالات المتحورة الأكثر عدوى من فيروس كورونا.

وقالت وزيرة العدل، مونيكا مايلاند، إن هذه التحركات ضرورية بسبب "وضع العدوى في أوروبا"، وستستمر حتى نهاية فبراير.

وشملت الاستثناءات الأشخاص المشاركين في تقديم السلع والخدمات الرئيسية، وموظفي قطاع الصحة.

وتشترط النرويج وجود اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل الوصول إلى البلاد، وتسجيل الغرض من الرحلة، والعزل الذاتي لمدة 10 أيام، وتمت إحالة غير المقيمين إلى فنادق مخصصة للحجر الصحي.

وقالت الحكومة إنها ستشدد القواعد الخاصة بالأماكن المستخدمة للعزل الذاتي بالنسبة للعمال الأجانب التي يوفرها بعض أصحاب العمل، مشيرة إلى انتهاكات رصدتها هيئة تفتيش العمل النرويجية.

وأضافت مايلاند أن هذا النوع من السكن "يجب الموافقة عليه مسبقًا".

وأدى تفشي حالات إصابة مرتبطة بسلالات الفيروس المكتشفة في بريطانيا وجنوب إفريقيا إلى الإغلاق المؤقت لأماكن التسوق في منطقة أوسلو الكبرى، ومن بينها أوسلو نفسها، وكذلك بيرجن، ثاني أكبر مدينة في النرويج.

وشملت الإغلاقات المؤقتة صالات ممارسة الرياضية وحمامات السباحة والمراكز الرياضية، في حين تشمل الاستثناءات محلات البقالة والصيدليات ومحطات الوقود.

وسجلت النرويج، التي يبلغ عدد سكانها 3ر5 مليون نسمة، نحو 65300 حالة إصابة بفيروس كورونا و592 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.