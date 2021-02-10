 وزيرا خارجية الإمارات وسان مارينو يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية الإمارات وسان مارينو يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 6:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 6:03 م
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال مرئي مع وزير خارجية سان مارينو لوكا بيكاري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى جهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، على العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات وسان مارينو والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

من جانبه، أكد بيكاري تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع الإمارات وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتقدم بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة وصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مداره حول كوكب المريخ، مشيدًا بهذا الإنجاز العلمي العالمي الرائد الذي يعكس المكانة البارزة للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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