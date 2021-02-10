جنوب أفريقيا تستأنف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح جونسون أند جونسون بدلا من استرازينيكا

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أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح جونسون اند جونسون، عقب أن تأكد أن لقاح استرازينيكا أقل فعالية ضد السلالة الجديدة المنتشرة في البلاد.