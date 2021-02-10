 جنوب أفريقيا تستأنف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح جونسون أند جونسون بدلا من استرازينيكا - بوابة الشروق
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جنوب أفريقيا تستأنف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح جونسون أند جونسون بدلا من استرازينيكا

(دب ا)
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 10:41 ص

أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح جونسون اند جونسون، عقب أن تأكد أن لقاح استرازينيكا أقل فعالية ضد السلالة الجديدة المنتشرة في البلاد.

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