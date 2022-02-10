استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون قواعد الصحة العامة غير واضحة

أظهر استطلاع حديث أن غالبية الأمريكيين يرون التغييرات في القواعد الصحية العامة بشأن منع تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" مثيرة للبلبلة.

ويأتي الاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة " بو " البحثية الأمريكية ، ونشرت نتائجه اليوم ، مع استمرار تعرض المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للمراجعة بشأن الرسائل الصحية التي توجهها للرأي العام ، كما أنها على خلاف حاليا مع بعض الولايات بشأن مدى إنهاء إلزامية ارتداء أقنعة الوجه كإجراء وقائي ضد كورونا.

وجاءت نتائج الاستطلاع لتشير إلى أن 60% من الأمريكيين من المشاركين ذكروا أن التغييرات في التوصيات بشأن الصحة العامة لمواجهة انتشار الفيروس سببت لهم حالة من عدم الوضوح بالمقارنة باستطلاع جرى عن نفس القضية في أغسطس الماضي وكانت نسبة هؤلاء 53%.

وعبر عن هذا التوجه 69% من الجمهوريين 53% من الديمقراطيين كما كانت نسبة من تلقوا اللقاح 58% ومن لم يتلقوه 66%.