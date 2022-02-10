مسؤول بالزراعة: بعض المحافظات وصلت إلى صفر تعد على الأراضي الزراعية

سعد عامر: نمنع التعدي على الأراضي ونحافظ عليها من صاحبها

قال سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن الوزارة تعاملت مع ملف التعدي على الأراضي الزراعية بفكر غير تقليدي؛ منعًا للتعدي على الرقعة الزراعية والتصدي له بكل قوة وحزم.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة نسقت مع المحليات منذ اللحظة الأولى لبدء التصدي لهذا الملف، ذاكرًا أنه يتم التعامل مع المخالفات لحظة الشروع في التعدي، من خلال لجنة قاعدية مشكلة من العمدة ومهندس الزراعي والوحدة المحلية.

وأكد أن هدف اللجنة القاعدية يتمثل في المنع وليس التعامل بعد التعدي، من خلال التحفظ على المعدات والمخالف وإحالته للنيابة فورًا حتى يكن عبرة لمن يفكر فس التعدي على الأمن القومي المصري، قائلا: «نمنع التعدي على الرقعة الزراعية ونحافظ عليها من صاحب الأرض».

وذكر سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن بعض المحافظات، وصلت إلى صفر تعدي على الأراضي الزراعية، ذاكرًا المنوفية كمثال لهذه المحافظات.