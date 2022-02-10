مهرجان برلين السينمائي يفتتح أعماله اليوم بفيلم عن العيش تحت الإغلاق الصحي

فاروق فلوكس: حاولت إسعاد الجمهور دون تجريح.. وأكبر أجر لحد فينا كان 40 جنيه