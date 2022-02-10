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مصر
بدء تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مرسى مطروح
وزيرة الهجرة تبحث مع خبير ألماني سبل التعاون والمشاركة في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات وآخر مستجدات كورونا
الشروق تحذر من تداول تصريحات مفبركة منسوبة لشيخ الأزهر
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مجموعة كريدي سويس تسجل خسائر بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الربع الأخير
مسؤول في البنك المركزي البولندي يلمح إلى إمكانية تجنب زيادة الفائدة
تايوان تسجل 83 حالة إصابة جديدة بكورونا
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رونالدو: المشجعون هم الأفضل في كرة القدم
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الهلال في مونديال الأندية
النمساوي سترولز يسير على نهج والده ويحصد ذهبية التزلج الأولمبية
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مهرجان برلين السينمائي يفتتح أعماله اليوم بفيلم عن العيش تحت الإغلاق الصحي
فاروق فلوكس: حاولت إسعاد الجمهور دون تجريح.. وأكبر أجر لحد فينا كان 40 جنيه
إصابة الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا.. وابنه: حالته متأخرة
طارق الشناوي: بشتاقلك ساعات الفيلم العربي الوحيد في مهرجان برلين
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ارتفاع التضخم السنوى لـ 8% خلال يناير
فيديو.. التموين تحذر من التلاعب بالأسعار خلال الأوكازيون: الأحكام رادعة
ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات
حوادث وقضايا
ضبط عدد من الأسلحة النارية والمواد المخدرة في حملة أمنية بكفر الشيخ
المؤبد لشخصين لاتهامهما بقتل مواطن وإصابة نجله في سوهاج
إصابة امرأة وابتنيها في انقلاب سيارة على الطريق الساحلي بكفر الشيخ
كشف لغز العث