الكرملين: كل مناورات السفن الروسية في البحر الأسود تتوافق مع القانون الدولي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن جميع المناورات العسكرية للسفن الروسية في البحر الأسود تتوافق مع القانون الدولي، ولا يتم قطع طرق التجارة هناك.

وأضاف: "تجري جميع المناورات والتحركات العسكرية للسفن الروسية في البحر الأسود، في إطار الالتزام الصارم بالقانون البحري الدولي".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن هذه السفن لا تغلق طرق التجارة الدولية، قال المتحدث باسم الكرملين: "لا، السفن الروسية لا تفعل ذلك"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في وقت سابق، قال مصدر في أسطول البحر الأسود الروسي، إن مجموعة من سفن الإنزال بعيدة المدى، وبالذات سفن الإنزال الكبيرة "كوروليف" و"مينسك" و"كالينينجراد" و"بيوتر مورجونوف" و"جيورجي المنتصر" و"أولينجورسكي غورنايك" نفذت عملية عبور بحرية حول أوروبا. وهي تدخل في الوقت الراهن إلى قاعدة أسطول البحر الأسود الرئيسية –مدينة سيفاستوبل.

وشدد المصدر على أنه وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية لعام 2022، سيتم في الفترة من يناير إلى فبراير، إجراء سلسلة من التدريبات البحرية في جميع مناطق مسؤولية الأساطيل البحرية الروسية تحت الإشراف العام لقائد البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف.