حكومة دبي: السيطرة على حريق محدود في مستودع مواد بناء دون إصابات

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سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي، اليوم الخميس، على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم ، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات.