 حكومة دبي: السيطرة على حريق محدود في مستودع مواد بناء دون إصابات - بوابة الشروق
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حكومة دبي: السيطرة على حريق محدود في مستودع مواد بناء دون إصابات

د ب أ
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 1:11 م | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 1:11 م

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي، اليوم الخميس، على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم ، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات.


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