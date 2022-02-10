 إصابة سيدة إثر انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية - بوابة الشروق
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إصابة سيدة إثر انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 1:51 م | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 1:51 م

أصيبت سيدة تدعى "فاطمة ك."، 56 عاما، بكسر مضاعف في القدم واليد اليمنى وارتجاج، إثر انهيار سقف داخلي من العقار رقم 5 الكائن بشارع الذهبي، في نطاق وسط الإسكندرية، وتم نقلها إلى المستشفى؛ لإسعافها.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية وشرطة النجدة، بوقوع انهيار جزئي في عقار وسط المحافظة، أسفر عن إصابة سيدة، فيما نجا باقي السكان.

وبانتقال الكول الأمني رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسؤولي الحي، تبين من المعاينة والفحص الأولي، أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية، وتعرضت أجزاءه الداخلية للانهيار، فتم إخلاء العقار من السكان تحسبًا لانهياره بالكامل.

تم فرض سياج حول منطقة العقار، حفاظا على حياة المواطنين، وقطع المرافق عنه، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.


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