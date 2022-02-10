كيري يزور فرنسا للمشاركة في قمة محيط واحد

يتوجه جون كيري المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ ، اليوم الخميس ، إلى مدينة بريست بفرنسا في زيارة من 10 إلى 11 فبراير الجاري للمشاركة في قمة كوكب واحد للمحيط "قمة محيط واحد" التي ترعاها فرنسا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير كيري سيشارك خلال الزيارة مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات ومنظمات المجتمع المدني في مناقشات تهدف إلى تحديد حلول لأكبر التحديات التي تواجه المحيط.

وأضاف المتحدث أن قمة المحيط الواحد هي الأولى من بين العديد من الفعاليات الرئيسية للمحيطات في عام 2022 ، كما يعد حدثا هاما في الفترة التي تسبق مؤتمر محيطنا، الذي ستشارك في استضافته بالاو والولايات المتحدة والذي سيعقد في كورور في جمهورية بالاو بالمحيط الهادئ في الفترة من 13 إلى 14 أبريل المقبل.