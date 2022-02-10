شركة أسترازينيكا تعلن زيادة إيراداتها الإجمالية بنسبة 41% في عام 2021

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قالت شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا"، اليوم الخميس، إن إجمالي حجم إيراداتها زاد بنسبة 41% خلال عام 2021، وأن العائد الأساسي للسهم نما بنسبة 32%.

وأشارت الشركة إلى أنها أوفت بوعدها بالوصول إلى لقاحها المضاد لفيروس كورونا بصورة واسعة وعادلة، وذلك مع خلال توفيرها لـ 5ر2 مليار جرعة من اللقاح، تم توزيعها في أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن "أسترازينيكا" تعمل على زيادة توزيع الأرباح للمساهمين، وقالت إنها على ثقة من تحقيق نمو وأرباح على المدى الطويل.

أما بالنسبة للسنة المالية 2022، فإن الشركة تتوقع زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة تتراوح بين 13% و19%، وزيادة العائد الأساسي للسهم الأساسي بنسب عشرينية تتراوح بين متوسطة ومرتفعة.

وقد ارتفع إجمالي الإيرادات باستثناء إيرادات اللقاح، بنسبة 26%، لتصل إلى 33.44 مليار دولار.