محافظ الغربية يستقبل أعضاء الاتحاد المصري لكمال الأجسام

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة الجمهورية لكمال الأجسام بمركز شباب الدلجمون.



وأكد رحمي، خلال اللقاء، تشجيعه الدائم للرياضة ودعمه الكامل للأنشطة الرياضية واستقبال كافة البطولات على أرضها وترحيبها بالرياضيين من مختلف المحافظات، ومن ضمنها بطولة الجمهورية لكمال الأجسام للدرجة الأولى لعام ٢٠٢٢، والتي تقام للمرة الثانية على أرض محافظة الغربية داخل مركز شباب الدلجمون بكفر الزيات اليوم بمشاركة ٢٧ محافظة، بإجمالي ٢٥٠ فردا ما بين إداريين ولاعبين وحكام.



وأشار يسري الديب، وكيل وزارة الشباب، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستقبل فيها الدلجمون البطولة ذاتها، بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتنفيذ كافة تعليمات دولة رئيس الوزراء للوقاية من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى توفير صالة مغطاة ومجهزة تحسبا لظروف الأحوال الجوية.



وعقب اللقاء تبادل المحافظ ورئيس الاتحاد الدروع التذكارية، كما أهدى مركز شباب الدلجمون درع المركز لمحافظ الغربية، تقديراً لدعمه المستمر.