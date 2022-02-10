 الكرملين: لا يوجد موعد محدد لمحادثة جديدة بين بوتين وماكرون - بوابة الشروق
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الكرملين: لا يوجد موعد محدد لمحادثة جديدة بين بوتين وماكرون

وكالات
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 2:56 م | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 2:56 م

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوجود إمكانية للاتفاق على محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي في المستقبل القريب، لكن لا يوجد موعد محدد حتى الآن.

وقال بيسكوف في رد على سؤال بهذا الشأن: "يمكن الافتراض أن مثل هذه المحادثة يمكن أن تحدث في المستقبل القريب جدا، لأنهما اتفقا في موسكو على أنه بعد اكتمال هذه الجولة من الاتصالات، سيقومان بمزامنة الساعات"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في السياق ذاته، أنه "حتى الآن، لا يوجد مثل هذا التاريخ المحدد. ولكن يمكن أن يظهر بسرعة كبيرة في جدول الأعمال".


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