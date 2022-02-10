توقعات بتراجع مخزون الغاز الأمريكي بمقدار 222 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الحالي

تشير التوقعات غير الرسمي لمستخدمي وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي الذي ينتهي غدا الجمعة بمقدار 222 مليار قدم مكعب، وهي نفس تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم.

كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أشارت إلى تراجع المخزونات خلال الأسبوع الماضي بمقدار 268 مليار قدم مكعب.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد ذكرت أمس أنها تتوقع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي ليصل إلى 7ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية في المتوسط، مشيرة إلى أن هذه التوقعات ترتبط بحالة الطقس حيث يمكن أن يزيد السعر أو يقل وفقا لحالة الطقس التي تؤثر على حجم الطلب على الغاز.