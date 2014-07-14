بعد حصيلة كبيرة من المشاركات على هاشتاج أغلفة موازية، الذي يتصدر الوسوم الأكثر تداولاً على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك، تابعت الشروق المؤلفات الأكثر تداولاً بين الناشطين على الهاشتاج، ورصدت قائمة بأكثر كتاب وردت أسماء مؤلفاتهم.









ولليوم الثاني توالياً، يشارك العديد من الكتاب والمؤثرين على الهاشتاج، من خلال مزج عناوين الكتب والروايات الجادة على صور تحمل طابع فكاهي، أخذت من الواقع أو لقطات الأفلام والمسلسلات.



دوستويفسكي



الروائي والفيلسوف الروسي فيودور دوستويفسكي من أكثر الكُتّاب تداولاً عبر الهاشتاج، من خلال مؤلفاته الإخوة كرامازوف والجريمة والعقاب والأبله وحلم رجل مضحك ومذلون مهانون.



نجيب محفوظ



معه يأتي الأديب المصري الكبير الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ بمؤلفاته، بيت سيء السمعة وأولاد حارتنا وثرثرة فوق النيل والطريق والشيطان يعظ والثلاثية.



إحسان عبد القدوس



تشارك أيضاً مؤلفات الكاتب والروائي المصري إحسان عبد القدوس في الهاشتاج بروايات أنا حرة ولا تطفئ الشمس وفي بيتنا رجل ونسيت إني امرأة وثقوب في البيت الأسود.



عمر طاهر



وللكاتب عمر طاهر نصيب أيضا، يشارك في الهاشتاج بمؤلفات زمن الغم الجميل وإذاعة الأغاني ومن الذي علم عبد الناصر شرب السجائر.



أحمد خالد توفيق



ومثله الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، يشارك أغلفة ما وراء الطبيعة وأفراح المقبرة ودماغي كده.



بلال فضل



أحد أكثر الكتاب المشاركين عبر الهاشتاج، وردت عناوين لمؤلفاته بغزارة مثل فتح بطن التاريخ وأم ميمي.



نيتشه



الفيلسوف الألماني الكبير نيتشه، ظهرت مؤلفاته مثل إنسان مفرط في إنسانيته وهكذا تكلم زرادشت وهذا هو الإنسان.



هيمنجواي وأحمد مراد



الروائي الأمريكي إرنست همينجوي يشارك ايضا بؤلفاته العجوز والبحر والشيخ والبحر، ومثله الكاتب المصري أحمد مراد بروايتي موسم صيد الغزلان والفيل الأزرق.



ألبير كامو ومارك مانسون



الفيلسوف والروائي الفرنسي جاء اسمه داخل الهشتاج بروايات السقطة والموت السعيد، ومعه مارك مانسون برواياته الأكثر شهرة فن اللامبالاة وخراب.