قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مشروع تبطين الترع له الكثير من المنافع التي تعود على المزارعين في المقام الأول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الكثير من المكاسب تحقّقت بالفعل نتيجة تأهيل الترع، لا سيّما إدارة المياه بشكل سليم، وهو ما يُمثّل مكسبًا كبيرًا يعود على المزارعين بالكثير من الفوائد.

وأوضح أن مشاحنات كانت تقع في فترات سابقة بين المزارعين على بعض الترع لأن المياه لم تكن تصل حتى نهايتها، مؤكّدًا أن هذه المشكلة انتهت تمامًا وأرجع ذلك إلى أن المجرى المائي أصبح سليمًا بشكل كامل.

وأفاد بأنه تم الانتهاء من تبطين 4300 كيلو متر، بينما يجري العمل حاليًّا في 4400 كيلو متر، وذلك من بين 20 ألف كيلو متر.

وأشار إلى أنّ هذه المسافة مُوزَّعة على طول محافظات الوادي والدلتا، مؤكّدًا أن المشروع يتسم بأنه يتم تنفيذه في مناطق مختلفة، وبالتالي فإنّ المزارعين على يطلّعون على المشروع بشكل فعلي.