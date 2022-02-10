الصحة: نحو 38 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات، إنّ ما يقرب من 38 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و28 مليونًا حصلوا على الجرعتين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أنّ إضافة عدد الجرعات التعزيزية التي حصل عليها المواطنون إلى جانب عدد الجرعات الأولى والثانية يشير إلى أنّ هناك عددًا كبيرًا من الجرعات تم منحها بالفعل للمواطنين.

وتحدّث أيسم عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، قائلًا إن التسجيل يتطلب تقديم البيانات الشخصية لتسكين الشخص في المنطقة المناسبة له، إلى جانب بيانات طبية عن طبيعة الإعاقة التي يواجهها.

وأشار إلى أنّه بعد انتهاء التسجيل يتم إبلاغ المواطن بموعد للكشف، وتتم مطالبته بعدد من الفحوصات التي تُطلب منه أثناء الكشف.

ولفت إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المشروع، وأنهت بالفعل المرحلة الأولى، فيما هي بصدد بدء المرحلة الثانية من منطلق اهتمام الدولة بهذه الفئة.