 ماليزيا تعرب عن استعدادها للعمل مع أمريكا وبريطانيا لإنهاء ممارسات العمالة القسرية - بوابة الشروق
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ماليزيا تعرب عن استعدادها للعمل مع أمريكا وبريطانيا لإنهاء ممارسات العمالة القسرية

د ب أ
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 9:36 ص | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 9:36 ص

قال وزير الموارد البشرية الماليزي ام سارافانان، إن ماليزيا على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لإنهاء ممارسات العمالة القسرية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الوزير الماليزي قال إنه يرحب بعرض التعاون الذين قدمه سفيرا أمريكا وبريطانيا براين دي ماكفيترس وتشارلز هاي.

وجاء في بيان وزير التنمية البشرية الماليزي أن الدبلوماسيين على استعداد لمشاركة خبراتهما بشأن التحديات المتعلقة بهذه المشكلة.

وقال الوزير ام سارافانان، إن هذا التعاون يمكن أن يتم عبر خطة العمل الوطنية بشأن العمالة القسرية التي تم تدشينها العام الماضي، مضيفا أنه سوف يلتقى بالبعثات الدبلوماسية الأمريكية والبريطانية لمناقشة المسألة بصورة أعمق.


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