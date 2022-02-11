حقق ليفربول فوزا مستحقا على ليستر سيتي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل اللاعب البرتغالي دييجو جوتا مهاجم الريدز الهدفين في الدقيقتين 34 و 87 من عمر المباراة.

وشهدت المواجهة عودة صلاح من جديد إلى اللعب مع الليفر بعدما غاب نحو 40 يوما بسبب مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.

ودخل صلاح بديلا إلى ملعب المباراة عند الدقيقة 60 بدلا من البرازيلي روبرتو فيرمينو، وظهر بشكل جيد حيث سدد 3 كرات نحو المرمى، من بينهم كرة اصطدمت بالعارضة.

ورفع ليفربول بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني، وخلف مانشستر سيتي بفارق 9 نقاط علما بأن الريدز يتبقى له مباراة، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 26 في المركز 12.