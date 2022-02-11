 مع عودة صلاح.. ليفربول يحقق انتصارا ثمينا على ليستر بثنائية جوتا - بوابة الشروق
الجمعة 11 فبراير 2022 12:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

مع عودة صلاح.. ليفربول يحقق انتصارا ثمينا على ليستر بثنائية جوتا

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 11:41 م | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 11:44 م

حقق ليفربول فوزا مستحقا على ليستر سيتي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل اللاعب البرتغالي دييجو جوتا مهاجم الريدز الهدفين في الدقيقتين 34 و 87 من عمر المباراة.

وشهدت المواجهة عودة صلاح من جديد إلى اللعب مع الليفر بعدما غاب نحو 40 يوما بسبب مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا.

ودخل صلاح بديلا إلى ملعب المباراة عند الدقيقة 60 بدلا من البرازيلي روبرتو فيرمينو، وظهر بشكل جيد حيث سدد 3 كرات نحو المرمى، من بينهم كرة اصطدمت بالعارضة.

ورفع ليفربول بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثاني، وخلف مانشستر سيتي بفارق 9 نقاط علما بأن الريدز يتبقى له مباراة، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 26 في المركز 12.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك