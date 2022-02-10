عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد بدء الأمير البريطاني ويليام، اليوم الخميس، زيارته إلى الإمارات بالتوجه إلى حديقة قرم الجبيل في أبو ظبي، وشارك رفقة خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في غرس شجرة داخلها.

والتقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم الخميس، بالأمير ويليام، دوق كامبريدج، في منتزه قرم الجبيل في أبوظبي.

وخلال اللقاء، تباحث الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والأمير ويليام جهود ومبادرات تعزيز الاستدامة عالمياً، كما تم خلال اللقاء الاطلاع على الجهود التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي لحماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي.

وتزامناً مع زيارة الأمير ويليام، تم إطلاق مبادرة القرم - أبوظبي التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم.

ويُشرف على تنفيذ هذه المبادرة هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع جمعية علوم الحيوان في لندن، التي تحظى برعاية الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

حيث ستصبح هذه المبادرة بمثابة منصة تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في الحفاظ على البيئة، إضافة إلى إنشاء مشتل متطور لأشجار القرم في أبوظبي ليصبح مركزاً للأبحاث والدراسات.