كونتي: توتنهام يعاني من عدم الثبات الذهني ونشعر بالإحباط من هزيمة ساوثهامبتون

أكد أنطونيو كونتي مدرب نادي توتنهام هوتسبير، أن فريقه يعانى من عدم الثبات الذهني، وذلك بعد الخسارة أمس أمام ساوثهامبتون بنتيجة 2-3.

ونجح ساوثهامبتون في تسجيل هدفين في دقيقتين ليقلب تأخره من 2-1 إلى انتصار بنتيجة 2-3.

وقال كونتى، «بالتأكيد يجب أن نشعر بالإحباط، نعم ساوثهامبتون كانوا جيدين، ولكننا ارتكبنا العديد من الأخطاء وخاصة عند امتلاك الكرة، وهذه الوضعيات تخلق نوعا من عدم الثبات الذهني في فريقي».

وأضاف، «بدأنا اللعب في الشوط الثاني والضغط بالطريقة الصحيحة وخلق الفرص للتسجيل، وقمنا بذلك أيضًا في الشوط الأول، ففي كل مرة نلعب بالكرة بالصورة الصحيحة، نخلق الفرص للتسجيل، ولكن أكرر ارتكبنا العديد من الأخطاء في الشوط الأول، في الشوط الثاني أبلينا البلاء الحسن، ولكن علينا بعدها تقديم ما هو أفضل في الدفاع، علينا التمتع بالدقة في الدفاع، فأنا أعرف أننا سنعاني هذا الموسم للخروج بالنقاط الثلاث، قلت ذلك من قبل وأكرره مرة أخرى، نعم نحن نتطور الآن في العديد من السمات، ولكن لا نزال عاطفيين».

وأتم، «إذا أردنا أن نصبح فريقا تنافسيا، يجب أن نتمتع بالثبات، ويجب أن يلعب اللاعبون أصحاب الخبرة دورا في ذلك أثناء المباراة، اللاعبون قدموا كل شيء، ولكن يجب تفادي هزائم مثل تلك خاصة عند التقدم بفارق هدف قبل 15 دقيقة من النهاية».