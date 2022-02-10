الولايات المتحدة تتعهد بمحاسبة الصين على عدم الالتزام بتعهداتها في اتفاقهما التجاري

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تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة الصين على عدم التزامها بأهداف الشراء التي تعهدت بها في الاتفاق التجاري الذي تم إبرامه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو القول :"نعتزم محاسبتهم". وقالت أمس إن بكين "لا تلتزم بالقواعد" لأن الحكومة تدعم الشركات، ما يحد من قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة.

ورفضت الصين هذه الاتهامات اليوم الخميس، وقالت إنها تبذل قصارى جهدها للوفاء ببنود الاتفاق الذي يعود لعام 2020.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنج، في بكين، :"منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تبذل الصين جهودا للتغلب على التأثير السلبي للجائحة والركود الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل التوريد لإنجاح تنفيذ الجانبين للاتفاق".

وأضاف: "نأمل أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على سلع صينية، وغيرها من الإجراءات العقابية، لخلق بيئة جيدة للجانبين لتوسيع تجارتهما."

ووفقا لتحليل اقتصادي، فإن واردات الصين من الولايات المتحدة جاءت أقل بمقدار الثلث من إجمالي البضائع التي تعهدت بشرائها من الولايات المتحدة.

واشترت الصين 62.9% فقط من البضائع الإضافية التي تعهدت بها في إطار ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى، للعامين حتى نهاية 2021.