مجلس النواب الليبي يصوت على تعديل الإعلان الدستوري

صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، على تعديل الإعلان الدستوري الذي يقضي بحل الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور المنتخبه في عام 2014.

ويقضي التعديل بتشكيل لجنة جديدة من مجلس النواب ومجلس الدولة وخبراء للنظر في مشروع الدستور وتعديلاته وعرضه للتصويت والاستفتاء.

وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة بـ126 صوتا من أصل 147 نائبا حضروا اليوم.

وكان مجلس النواب في جلسته، يوم الاثنين الماضي، قد أقر مشروع قانون خارطة طريق تمدد عمل مجلس النواب لـ14 شهرا إضافية بعد فشل المفوضية العليا للانتخابات في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد السابق 24 ديسمبر الماضي.