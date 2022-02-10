أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للتعامل بالمثل إذا كانت زيارة وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين إلى موسكو تهدف إلى تحسين العلاقات.

ووفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية، قال لافروف - قبيل بدء لقائه مع وزير الخارجية البريطانية ليز تراس - : "لقد شاهدت خطاب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم، والذي تحدث فيه، حول تعليقه على العلاقات مع روسيا، عن تحسينها.. بعد ذلك أعلن مكتب بوريس جونسون أن وزيرة الخارجية ووزير الدفاع سيتوجهان إلى روسيا لتحسين هذه العلاقات".

وأضاف: "إذا كانت هذه مهمة البريطانيين حقًا، فسنرد بالمثل بالطبع، لأن العلاقات التي تتواجد في أدنى مستوياتها خلال السنوات العديدة الماضية لا ترضينا، ولا يمكن تطبيع العلاقات إلا من خلال الحوار المتبادل القائم على الاعتراف بالمصالح المشروعة لكل منا وعلى البحث عن حلول مقبولة للطرفين".