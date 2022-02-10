بعد سجال نشب مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بينها وبين طليقها المغني كانييه ويست، أو يي، ظهرت كيم كارداشيان أمس الأربعاء على غلاف مجلة فوج، لتتحدث عن خلافاتها مع زوجها السابق، ولماذا طلبت منه الطلاق.

بدأت مشكلات كيم مع كانييه، عندما قال علنا في حملته للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، أن كيم كانت تنوي إجهاض حملها والتخلص من ابنتهما نورث، ثم بكى، مشيرا إلى أنه يحمد الله تعالى أنهما استقرا على الحفاظ على حياة ابنتهما، لتطلب منه كيم بعدها مباشرة الذهاب إلى الطبيب النفسي للعلاج، لأن كانييه يعاني من مرض ثنائي القطب، فرفض تماما وكتب أكتر من بوست على تويتر يهين فيه كيم وعائلتها.

تطورت الأمور بعد ذلك من سيئ إلى أسوأ بين الزوجين، حتى طلبت كيم الطلاق، حيث قالت لمجلة فوج: "فعلت ما يجعل الآخرين سعداء لفترة طويلة من حياتي، والآن اختار نفسي وسعادتي، فيجب أن تسأل نفسك وتكون صادقا بشأن الإجابة، ما الذي سيجعلك سعيدا؟ ووجدت أن الطلاق سيكون فيه سعادتي".

واستطردت كيم: "بعد أن تخطيت الأربعين من عمري، أريد أن أكون في فريقي وأدعم نفسي، وأحظى ببعض المرح مع أصدقائي ومن أحبهم، ولن أنظر إلى التعليقات السلبية، وسألغي متابعة ما يزعجني على الانستجرام، فسأفعل فقط ما يسعدني".

أكدت كيم، خلال الحوار أنه بالرغم من المشكلات الحالية بينها وبين طليقها كيم، إلا أنها تشجعه دائما أمام أبنائهم، وتقول لهم أنه أفضل أب في العالم، لأن مصلحة الأبناء فوق كل شيء.

يذكر أن كانييه، يشن هجوما إليكترونيا على كيم، وكتب على صفحته بموقع تويتر، أنه لا يعلم ماذا يفعل عندما تنشئ طليقته حساب تيك توك لابنته رغما عنه، فيما ردت كيم على صفحتها الشخصية على انستجرام، طالبة منه أن تتم كل المناقشات بينهما في سرية بعيدا عن وسائل الإعلام، حفاظا على مشاعر أبنائهم.

وبالرغم من هذا الهجوم الذي لم يقتصر فقط على الكتابة على صفحات التواصل الاجتماعي، بل وصل إلى تأليف كانييه لأغنية يهدد فيها بضرب حبيب كيم الجديد، الفنان الكوميدي بيت دافيدسون، إلا أن كانييه علق على حوار كيم بمجلة فوج قائلا: "أتمنى من الله تعالى أن يجمع شمل عائلتنا".