أردوغان يتعافي من كورونا ويعود لمزاولة عمله غدا الجمعة

أعلن سركان طوبال أوغلو، طبيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن نتائج مسحات كورونا التي أُجريت للأخير خلال اليومين الأخرين ظهرت "سلبية".



وقال طوبال أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الخميس، إن أعراض كورونا على الرئيس التركي انتهت تماماً خلال الأيام الثلاث الأخيرة.



ولفت إلى أن تلقي أردوغان تطعيم لقاح مضاد لكورونا ساهم بشكل كبير في تخطيه فترة إصابته بشكل مريح ودون مشاكل.



وعلى الصعيد ذاته، بيّن أن الطبيب أن أعراض خفيفة جدا لا زالت ظاهرة على السيدة الأولى أمينة أردوغان، التي أصيبت مع الرئيس قبل أيام.

كان أردوغان قد أعلن يوم السبت الماضي إصابته هو وعقيلته بمتحور أوميكرون.

من جهة أخرى ، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن أردوغان سيباشر غدًا جدول أعماله الحافل من النقطة التي توقف عندها، بعد تعافيه من الإصابة بكورونا.