قالت الفنانة بشرى، شخصية معالي التي تقدمها بفيلم «معالي ماما» لسان حال أمهات وزوجات وأرامل كثر، مشيرة إلى أن الفيلم يتطرق إلى كيفية تربية الأرملة لأولادها بعد رحيل زوجها وتصبح مسؤولة وتعمل خارج المنزل.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن تحقيق التوازن بين عمل المرأة وتربية أولادها ليست سهلة، متابعة: «المرأة الموجودة بمفردها دون وجود رجل يساندها أو شخص أو أم أو أب على قيد الحياة يساعدونها أمر صعب».

وأشادت بدور والدتها وأختها في مساعدتها على تربية أبنائها، فضلًا عن مساندة نساء عائلتها لبعضهم البعض، معربة عن سعادتها بأحد الفيديوهات للفنانة شيرين رضا، والذي صرحت فيه بأهمية وقوف السيدات إلى جوار بعضهن.

وتابعت: «أهم حاجة الستات تقف مع بعضها عشان كلنا أزمتنا ومشكلتنا واحدة في النهاية، خاصة لو المرأة ناجحة وعاملة؛ لأنها تواجه صراعات البيت إلى جانب صراعات العمل»، قائلة إنها تحقق التوازن بين المنزل والعمل بمساعدة أناس حولها.

وأقيم مساء أول أمس الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم «معالي ماما» بأحد المراكز التجارية في التجمع الخامس، وذلك بحضور المخرج أحمد نور والمنتج أمجد بدر والمنتجة نانسي يوسف.