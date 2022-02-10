الكشف على 1425 مواطنا في قافلة طبية لجامعة طنطا بمدينة زفتى

نظمت جامعة طنطا، اليوم، قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية السنادية في مركز زفتى بمحافظة الغربية؛ لتوقيع الكشف وصرف العلاج المجاني للأسر المستحقة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.



وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتي استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية في ظل جائحة كورونا، وخدمة القرى الأكثر احتياجًا، استكمالاً لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ووجه ذكي باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.



ومن جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ1425 مواطنًا بالمجان من أهالي القرية، كما تم تحويل 44 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والباطنة والقلب والمخ والأعصاب والأطفال.



وأضاف شعبان أن القافلة الشاملة ضمت كذلك قافلة زراعية بمشاركة الدكتور شريف جبر وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع، وقافلة بيطرية، وأخرى توعوية بمشاركة كلية التمريض والتربية الرياضية.



وأشاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإقبال الكبير الذي شهدته القافلة من أبناء القرية، موضحًا أن القافلة ضمت 14 تخصصا لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى في تخصصات (الباطنية– الجراحة العامة– القلب والصدر– الأنف والأذن– المسالك– العظام– الأورام– المخ والأعصاب– النفسية والعصبية– النساء والتوليد– الجلدية– الرمد– الأسنان– الأطفال).