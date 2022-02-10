قال الفنان فاروق فلوكس، إنه حاول خلال مسيرته الفنية إسعاد الجمهور من دون أن يتم جرح إحساس أحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنّه قدّم أدوارًا صعبة كان من الصعب تقديمها بشكل حقيقي، لكنّه أكّد المشاهد يقيم العمل الذي يتابعه بشكل جيد.

وعبّر عن سعادته من وزارة الثقافة بعد 65 سنة من العمل الفني، لكنه تمنى أن يتم تكريم زملائه من أبناء جيله نظرًا لما قدّموا من عطاء كبير.

وتابع: "أجورنا كانت تثير العجب.. أكبر أجر لحد فينا كان للأستاذ محمود المليجي، كان بياخد 40 جنيه في النصف ساعة بالتلفزيون لكن الكل كان يقدم عمله كما يجب أن يكون".

وأشار إلى أنه كان يقدم عمله الفني بكل نوازع الحب والعطاء والمعزة من أجل المشاعد ومن أجل زملائه أيضًا.