تحدث أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر، عن خسارة دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وخسارة كأس أمم إفريقيا على يد السنغال في مباراة النهائي.

وقال زيزو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر": "التسديدة التي ارتطمت بالقائم في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي كان لها شعور سيء، هدف مثل هذا كان سيوضع في مكانة أخرى".

وأضاف: "شعرت بصدمة بعد ارتطام الكرة بالقائم، ولكن شعرت بالصدمة أكبر بعد نهاية اللقاء، وراضي بشكل كاف عن ما وصلت إليه، ولا أتوقع ما كنت سأصل إليه إذا سجلت هدف فوز الزمالك على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأردف: " أما عن هدف أفشة فهذا نصيبه ورزقه، وبعدما سكنت تسديدته الشباك كانت لحظة من الصدمة، وبعد ذلك ركزت في باقي المباراة، دائمًا أتفائل بالخير وأؤمن أن الله سيعوض اللاعب المجتهد، وبالفعل عوضنا الله ببطولة الدوري".

وواصل: "خسارة 2 نهائي إفريقيا في عامين أمر صعب جدا، الأمر يشبه الصدمة، كرهت كرة القدم بعد كل خسارة، وأردت الانفصال عنها، لكنني أعود وتستمر الحياة بعد عدة ساعات".

وكشف: "خلال وجودنا في معسكر منتخب مصر سددت 70 ضربة جزاء، وكان محمد أبو جبل الوحيد الذي يتصدى لتسديداتي، أما محمد الشناوي لم يتصد لأي كرة، أبو جبل يحفظني لأنه يتدرب معي في الزمالك والمنتخب".

وأتم: "الشعور بعد خسارة كأس أمم إفريقيا ودوري الأبطال كان صعبًا جدًا، يمر عليك وقت تكره كرة القدم وترغب في الابتعاد عنها، وعقب مباراة السنغال كنت أشعر أننا في حلم وسنعود منه".