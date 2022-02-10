وحسب شبكة سي بي إس الأمريكية اليوم فقد اعتبر الصحفيون الأمريكيون أن عدم إتاحة الفرصة لهم لمرافقة قوات بلادهم ليس في مصلحة الأمريكيين وخصوصا من لديهم أقارب يخدمون في هذه القوات.

ووجه اتحاد صحفيي البنتاجون اليوم خطابا إلى كل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين ولمستشار الأمن القومي جيك سوليفان في هذا الشأن في ظل القواعد المتبعة منذ الحرب العالمية الثانية بإتاحة مستوى من السماح للصحفيين بمرافقة الجنود في المهام العسكرية الخارجية رغم أن هناك من المسئولين من يرى أنه أحيانا تكون التغطية الصحفية في غير صالح مجريات العمليات العسكرية.