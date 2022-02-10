وزير خارجية ليتوانيا: يجب على دول العالم الوقوف في وجه الصين وروسيا

دعا وزير خارجية ليتوانيا، جابريليوس لاندسبيرجيس، دول العالم إلى التصدي لما يتردد عن انتهاك الصين وروسيا لحقوق الإنسان، وذلك أثناء زيارة قام بها إلى أستراليا، مؤكدا على أنه سيكون هناك "ثمن" لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، عن لاندسبيرجيس قوله لـ "نادي الصحافة الوطني" في كانبرا، إن الدول عليها أن تقطع اعتمادها في قطاعي التجارة والطاقة، على من وصفهم بـ "معوقي النظام العالمي".

وقال إن هناك حاجة لتقوية الشراكات "بين الديمقراطيات الليبرالية التي تبني النظام العالمي المبني على القواعد، وتحافظ عليه".

جدير بالذكر أن ليتوانيا واجهت حواجز تجارية غير رسمية وخفض لمستوى العلاقات الدبلوماسية مع الصين، بعد أن سمحت لتايوان بفتح مكتب تمثيلي لها في عاصمتها، فيما اعتبرته بكين انتهاكا لمبدأ الصين الواحدة.