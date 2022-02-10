مسؤول سوداني يكشف ملابسات توقيف قادة بلجنة «تفكيك الإخوان»

نفى مستشار قائد الجيش السوداني العميد الطاهر أبوهاجة أن يكون توقيف بعض قيادات لجنة التفكيك المجمدة «اعتقالا سياسيا»، وذلك حسبما نشر موقع «العين الإخبارية»، مساء الخميس.

وقال أبوهاجة، في تصريح صحفي الخميس، إن «ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس اعتقالا، وهنالك فرق كبير في الكلمتين».

وأوضح أن «أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء كانت النيابة أم القضاء».

واستغرب أبوهاجة من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً «الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية».

وأوقفت السلطات السودانية يوم أمس الأربعاء كلا من وزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، وعضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان وأودعتهم القسم الشمالي بالخرطوم على خلفية دعوى قضائية تحت المادة 177-2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة وما زالوا قيد الحبس.

وقال أبوهاجة: «من المعروف وفقاً للمادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي فإنه لا يجوز الإفراج عن المتهمين في مثل هذه الحالات بالضمان العادي، وإنما فقط بإيداع المبالغ محل البلاغ».