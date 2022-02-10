هيئة الكتاب: شهدنا زيادة في أعداد المقبلين على المعرض وصلت لـ300 ألف زائر خلال 48 ساعة

أعرب الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، عن سعادته لنجاح الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيرًا إلى أن الهدف كان قائمًا هذا العام لإخراج المعرض بصورة الرقمنة.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم الخميس، أن القائمين على المعرض هذا العام عملوا على توفير كافة السبل للزائرين، وخاصةً في ظل ازمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه خلال يومي الجمعة والسبت بعد انتهاء امتحانات نصف العام وصلت أعداد الزائرين في 48 ساعة 300 ألف زائر.

واستكمل، أن الأرباح زادت في الزيادة قبل انتهاء المعرض بـ 5 أيام ووصلت إلى الأرباح المتعارف عليها قبل انتشار فيروس كورونا، مضيفًا أن جميع العاملين في المعرض عملوا على عدم إشعار الجمهور بأي تزاحم داخل المعرض على الرغم من تواجد عدد كبير في الصالات.

كان تخطى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدروته الـ53، المقام فى الفترة من 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير 2022، فى مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، حاجز المليون زائر، بعد أن استقبل المعرض فى يومه العاشر 326 ألف زائر.