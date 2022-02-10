السفير الروسي بالقاهرة: روسيا لم تخطط من أجل الهجوم على أوكرانيا

قال چيورجي برويسينكو السفير الروسي بالقاهرة، إنهم يسمعون كثيرًا من المصادر الغربية بأن روسيا تعتزم الهجوم على أوكرانيا وهو أمر غير صحيح، وهذه التصريحات تنتشر اليوم ومنذ الخريف الماضي.



وأضاف، في لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية«TEN»، مساء اليوم الخميس، أن المناطق العسكرية على أراضي روسية وهناك وحدات عسكرية بها، وتم إرسال بعض الوحدات روسية إلى بيلاروسيا هي للمناورات فقط، منوها بأن روسيا لا تنوى ولا تخطط ولم تخطط من أجل الهجوم على أوكرانيا.



وتابع، أن الروس والأكران شعب واحد وأخوة ولا يمكن أن يتقاتلان، لافتًا إلى أنه يدور الحديث على أن هناك 100 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا وهي نفس المعلومة التى تم إطلاقها في الصيف الماضي، فالشركاء الغربيين يريدون إشعال الأزمة، ونكرر لا يوجد خطط للهجوم على أوكرانيا، بجانب أن الإعلام الغربي نقل المناورات العسكرية الروسية وهي لا تشكل تهديد على أوكرانيا.



واستكمل، أن روسيا جاهزة لكافة تطورات الموقف بشأن الأزمة مع أوكرانيا، مؤكدًا أن الغرب هم من يفكرون أن روسيا تهدد أوكرانيا ويروج لهذا السيناريو ويروجون بأن روسيا ستوقف إمدادات الغاز لأوروبا.



وأوضح، أن روسيا لا تفكر فى وقف إمداد الغاز إلى أوروبا، فهي شريك موثق في توريد مصادر الطاقة والغاز، قائلًا: «عندما نرى ما تقوم به دول الاتحاد الأوروبي بتعطيل إمداد الغاز الطييعي في نفس الوقت نجد أن أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت بشكل كبير وهو ما يعاني منه المواطن الأوروبي بشكل مباشر».