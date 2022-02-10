مستشار المفتي: الاشتراك في نتفلكس جائز ما لم تعرض أشياء مُحرمة

كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن حكم الشرع في الاشتراك بمنصة «نتفلكس»، لافتًا إلى أن المنصة بحد ذاتها ليس بها حرمة، وإنما إذا كانت المنصة تعرض أشياء مُحرمة فأن الاشتراك بها لا يجوز.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن إذا كانت «نتفليكس» تعرض أشياء جيدة، وأخرى سيئة، فأن يجوز الاشتراك بها ولكن العبء على المكلف وعليه ألا يشاهد الأشياء السيئة، موضحًا أن الحل والحُرمة الهدف منه الحفاظ على منظومة الأخلاق.

واستكمل، أن ضرب المرأة لا يوجد في الدين، قائلًا: «أن النبي محمد لم يضرب أحدًا قط، وكان النبي عامل السيدة عائشة بكل فرق في واقعة الإفك، وعندما علم أن بعض الرجال ضربوا نسائهم في المدينة فقد قال: لا يفعل ذلك خيارهم».

ووجه، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، رسالة إلى الرجال، قائلًا: «وأقول لكل من يسأل عن ضرب الزوجة، لم يضرب النبي امرأة قط، امشي وراء أفعال سيدنا النبي».

وتابع، أن الضرب قد يكون أقوى من الطلاق بين الزوجين، حيث إنه يحتوي على إهانة الزوجة، لافتًا إلى أن التدرج في الآية الكريمة يشمل العفو فالوعظ أولاً ثم الهجر في المضاجع، ثم الضرب، والترك أولى.