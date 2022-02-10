يتطلع البرتغالي جواو فيليكس للفوز بالكرة الذهبية وأكد أن كريستيانو رونالدو قدوة له، كما تحدث عن المباراة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وانضم فيليكس إلى أتلتيكو قادماً من بنفيكا في صيف 2019 مقابل رسوم تبلغ 120 مليون يورو، حيث قدم البرتغالي البالغ من العمر 22 عامًا منذ ذلك الحين 22 هدفًا وصنع 12 في 97 مباراة مع النادي الإسباني، مع بنفيكا، ساهم بـ 20 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في 43 مباراة فقط.

على الرغم من حقيقة أنه في منتصف موسمه الثالث في واندا متروبوليتانو، إلا أنه لم يصبح بعد البطل الذي كان يأمل أن يكون عليه.

وفي تصريحات لصحيفة "ذا أثليتك" يقول فيليكس: "أحببت أن أرى كاكا وكريستيانو رونالدو وميسي على كل ما يفعلونه، ونيمار أيضًا، من أجل الطريقة التي يلعب بها، والطريقة التي يراوغ بها، والطريقة التي يستمتع بها بالكرة".

وأضاف: "لدي علاقة جيدة مع سواريز إنه يعرف كيف ألعب وأعرف كيف يفعل ذلك، نحن نعرف ما هو الأفضل لبعضنا البعض ونحاول أن نوفر لبعضنا البعض أفضل الخيارات الممكنة"".

وعن التحسن في أتليتكو، أفاد جواو: "هنا تعلمت بعض الأشياء التي يصعب تعلمها في أي مكان آخر، الطريقة التي ندافع بها، أعتقد أنني قد تحسنت كثيرًا في ذلك، أيضًا عندما يتعلق الأمر بالدوران بالكرة والركض، الأكثر أهمية".

وبشأن الصعوبات، استطرد: "لا أعرف، هناك الكثير من الأسباب، لا يمكنني قول سبب واحد، نحن نعلم ما يجري، لكنني أفضل عدم الحديث عنه".

وحول اللعب ضد اليونايتد، أكد: "من الرائع اللعب ضد الأصدقاء، لقد قمت بتبادل الرسائل مع برونو فرنانديز أثناء القرعة، وكريستيانو رونالدو هو مثال لنا جميعًا في المنتخب الوطني، فهو يقدم الكثير من النصيحة ونحب الاستماع إليه".

وأتم بشأن المستقبل: "الفوز بدوري أبطال أوروبا، والفوز بكأس العالم أو بطولة أوروبا مع البرتغال، وبالطبع الكرة الذهبية، للوصول إلى هناك، يجب أن أتحسن، وأعمل، وأكون ذكيًا، وأعتني بنفسي وجسدي وعقلي".