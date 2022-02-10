وفاة لوك مونتانييه الحائز على جائزة نوبل ومكتشف فيروس نقص المناعة المكتسب

توفي عالم الفيروسات الفرنسي لوك مونتانييه، الحائز على جائزة نوبل في الطب لاكتشافه فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز، عن عمر ناهز التاسعة والثمانين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أيه إف بي" اليوم الخميس.



وتقاسم مونتانييه الجائزة مع زميلته فرانسواز باري سينوسي، حيث عمل الاثنان بمعهد باستور في باريس حيث تمكنا من فرز الفيروس في بداية الثمانينات.



وشكل الاكتشاف الأساس لأدوية علاج الإيدز اليوم.



ودخل مونتانييه في معركة طويلة مع عالم الفيروسات الأمريكي روبرت جالو بشأن اكتشاف فيروس نقص المناعة المكتسب والبراءات المرتبطة به لإجراء اختبارات على الفيروس. وتوصلت لجنة نوبل إلى النتيجة بأن الاكتشاف تم في فرنسا.



وتقدم مونتانييه للحصول على براءة لأول اختبار للإيدز قبل نصف عام من جالو، على الرغم من أن الأخير حصل على موافقته في وقت سابق من مكتب البراءات الأمريكي. ولم تتم تسوية الخلاف سوى في عام 1994.



وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أيد مونتانييه أفكارا مثيرة للجدل. وقال خلال جائحة فيروس كورونا إن اللقاحات يمكن أن تتسبب في ظهور متحورات.



كما عبر عن ارتيابه في أن ظهور الفيروس تم بشكل متعمد.