تاج الدين: لقاح كورونا لا يغني عن إتباع الوسائل الاحترازية والحصول على الأدوية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الحصول على لقاح كورونا لا يغني عن إتباع الوسائل الاحترازية والوقائية وحصول المرضى على الأدوية المطلوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أنه من الضروري الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والنظافة والتطهير والتعقيم والتباعد الاجتماعي والحصول على اللقاحات.

وأشار إلى أنّ الحصول على الجرعة التعزيزية مهم في تنشيط المناعة، لكنّه اوضح أن اللقاحات عامل مساعد من بين العوامل التي تقلل من حدة الإصابة أو المضاعفات أو الاحتياج لدخول المستشفيات أو دخول الرعاية المركزة.

ولفت تاج الدين إلى أنّ موجة كورونا الرابعة لم تنتهِ حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الحالات منذ وصول المتحور الجديد (أوميكرون).