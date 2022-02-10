إيرادات مجموعة أغذية الإماراتية ترتفع بـ49% في 2021 وتتجاوز 3 مليارات درهم

أعلنت مجموعة "أغذية"، ومقرها أبوظبي، اليوم الخميس عن نتائجها الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي ربح المجموعة 216 مليون درهم، وتجاوز صافي إيراداتها ثلاثة مليارات درهم بزيادة بنسبة 49% عن العام السابق (الدولار يعادل 67. 3 درهم).

وجاء نمو الإيرادات مدفوعا بمعدلات النمو القوية التي حققتها المجموعة في قطاعي اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة نتيجة سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وارتفعت مساهمة قسم الأعمال الاستهلاكية في إيرادات أغذية إلى الضعف تقريبا مقارنة مع العام الماضي، مما يعكس النمو الإيجابي الذي حققته المجموعة.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزخم الإيجابي نتيجة عمليات الاستحواذ الجديدة على عدد من الشركات في القطاع ضمن إطار استراتيجية المجموعة لتحفيز النمو وتنويع مصادر الإيرادات. ونتيجة لذلك، ساهم قطاعا اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة بإضافة 07. 1 مليار درهم إلى إيرادات المجموعة في عام 2021.

كما سجلت إيرادات قسم المياه والمشروبات تحسنا ملحوظا في النصف الثاني من عام 2021 نتيجة زيادة الإقبال على قطاعي الفنادق والمطاعم.

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة، :"تحسنت إيراداتنا بشكل ملحوظ خلال 2021 بعد عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعي اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة.

ويؤكد ذلك قدرة أغذية على التكيف مع ظروف السوق عبر تحديد الفرص الواعدة لدعم وتنويع الاستثمارات ضمن علامتنا التجارية.