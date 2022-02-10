قال محمد البريك لاعب الهلال السعودي، إنه كان يتمني إسعاد جماهير فريقه في مباراة تشيلسي التي أقيمت الأربعاء بكأس العالم للأندية.

وخسر الهلال من تشيلسي، بهدف دون رد، في مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي في الإمارات.

وأضاف البريك في تصريحاته عبر قناة "أبو ظبي": "كنا نتمنى أن نسعد الجماهير ولكن كنا نلعب أمام بطل أوروبا، لم نلعب جيدًا في الشوط الأول، ولكن أظهرنا شخصيتنا في الشوط الثاني".

وتابع: "لعبنا على تفاصيل بسيطة، وإن شاء الله نقدم أفضل من اليوم في المباراة القادمة أمام الأهلي".

وعن مراوغته لـ ظهير فريق تشيلسي، ماركوس ألونسو، أوضح: "لا نبغي هذه اللقطات، الأهم الفوز، لأننا خرجنا خاليين الوفاض من المباراة".

ومن المنتظر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والتي ستقام يوم السبت المقبل.