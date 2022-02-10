عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إيقاف البحرية الكولومبية لغواصة كانت تنقل كميات كبيرة من مادة الكوكايين، لتجهض أكبر عملية بحرية لتهريب المخدرات خلال العامين الماضي، وتلقي القبض على 4 أشخاص 3 منهم كولومبيون.

وقال نائب قائد القوات البحرية الكولومبية فرانسيسكو هيرناندو كوبيدس غرانادوس: «في إطار عمليات مكافحة تهريب المخدرات، قامت البحرية الكولومبية بالتنسيق مع وحدات من القوة البحرية المتمركزة في المحيط الهادئ بتوقيف ومداهمة غواصة محملة بأربعة أطنان من مادة الكوكايين».

وتابع الجنرال الكولومبي تصريحه بالقول: «أوقفنا أربعة أفراد، بينهم شخص أجنبي، وتم تحويلهم إلى الجهات لمعاقبتهم على جريمة تصنيع ونقل المخدرات»، لافتًا إلى أن مثل هكذا جريمة يعاقب عليها القانون في البلاد بالسجن 12 عاماً وغرامة تصل إلى 50 ألفاً كحد أدنى.