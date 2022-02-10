 السماح بخوض ماركوس الابن انتخابات الرئاسة بالفلبين - بوابة الشروق
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السماح بخوض ماركوس الابن انتخابات الرئاسة بالفلبين

علم الفلبين
علم الفلبين
مانيلا (د ب أ)
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 6:04 م | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 6:04 م

استبعدت لجنة الانتخابات في الفلبين اليوم الخميس، التماسات كانت تسعى لحرمان نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، والمتصدر في السباق، من خلافة الرئيس رودريجو دوتيرتي في انتخابات ستجرى في مايو المقبل.

وسعت القضايا إلى منع السناتور السابق فرديناند ماركوس جيه آر الملقب بـ"بونج بونج ماركوس" من خوض انتخابات الرئاسة، زاعمة أنه غير مؤهل لحكم صدر في عام 1995 بعدم تقديمه إقرار ضريبي عن دخله في الفترة بين عامي 1982 و1985.

وقضت الدائرة الأولى للجنة الانتخابات بأن الالتماسات تفتقر للجدارة، مشيرة إلى أن عدم تقديم إقرار ضريبي للدخل لا يعتبر جريمة خطيرة تؤدي لعدم أهلية ماركوس جيه آر من تولي منصب عام.

وسيمثل فوز ماركوس جيه آر عودة قوية لأسرته التي تم طردها من البلاد بعد تمرد "سلطة الشعب" قبل 36 عاما في خضم انتهاكات لحقوق الإنسان وفساد واسع النطاق.

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