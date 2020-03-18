الضرائب: تعليق تحصيل القيمة المضافة على المعدات المستوردة حافز صناعي واستثماري

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن إعفاء المواد الخام المستخدمة في صناعة الأدوية من ضريبة القيمة المضافة يعود بالنفع على المواطن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أنه تم إعفاء منتجات الأراضي الزراعية كافة والحبوب وبعض السلع والخدمات الأخرى من الضرائب بشكل كامل، بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني والداجني.

ولفت إلى أن تعليق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج، مع إعفائها من الضريبة بالكامل حال استخدامها في الإنتاج مدة عامين، يعد حافز صناعي واستثماري، وذلك بعمل توسع داخل المنشأة ذاتها.