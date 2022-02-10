العاهل السعودي والرئيس الأمريكي يؤكدان على العلاقة الاستراتيجية بين بلديهما

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على العلاقة الاستراتيجية بين بلديهما.

وجرى خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل السعودي من الرئيس الأمريكي، حسبما ذكرت مساء اليوم الأربعاء وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجري خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم،وقد أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمنًا ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بلاده بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها.

كما ثمن الملك سلمان وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب العاهل السعودي عن دعم المملكة لجهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، ومؤكدًا في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.

كما أعرب خادم الحرمين الشريفين عن حرص بلاده للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيرًا إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.

وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهًا بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه.