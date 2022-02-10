مدرب باشاك شهير عن ضم تريزيجيه: سيمنحنا حلول أكثر في المباريات

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أشاد التركي، إمره بلوز أوغلو، المدير الفني لنادي باشاك شهير، بـ محمود حسن "تريزيجيه"، جناح المنتخب المصري، والمنضم حديثًا إلى صفوف الفريق، قادمًا من أستون فيلا في نافذة الانتقالات الشتوية.

وانتقل تريزيجيه إلى باشاك شهير، الثلاثاء رسميا في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية، قادمًا من أستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021/2022 الجاري.

وقال أوغلو في تصريحات عبر شبكة "dha" التركية: "أعتقد أن تريزيجيه والصفقات الجديدة سيقدمون مساهمات جادة للفريق".

وأضاف: "نحن سعداء بالتعاقد مع تريزيجيه، إنه لاعب جيد، وكل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم في سوق الانتقالات ذو جودة عالية".

وواصل: "الصفقات الجديدة من شأنها تحسّين جودة الفريق، تريزيجيه سيعطينا حلول أكثر في المباريات".

وأتم تصريحاته قائلًا: "لقد قمنا بـ5 تعاقدات جديدة، وهما مهمين جدًا للنادي، وأنا أشكر الإدارة على مساعدتها لنا".