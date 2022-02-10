أمريكا تحصد ذهبية التزلج الهوائي للفرق المختلطة في أولمبياد بكين

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أحرزت الولايات المتحدة الأمريكية الميدالية الذهبية للنسخة الأولى من مسابقة التزلج الهوائي للفرق المختلطة في أولمبياد بكين 2022.

ونالت أمريكا رابع ميدالية ذهبية لها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية اليوم الخميس.

وكان الفريق الأمريكي متأخرا عن نظيره الصيني في الجولة الأولى، لكن كريستوفر ليليس سجل قفزة رائعة ليضع بلاده في المقدمة مع تبقي انطلاقة أخيرة على نهاية المسابقة قبل أن يحسم مواطنه جاستين شونفيلد الفوز خلال القفزة الأخيرة.

وحقق ليليس أعلى معدل من النقاط، بتسجيله 135 نقطة من أصل 34ر338 نقطة لبلاده.

وحصدت الصين الميدالية الفضية بعد تسجيلها 22ر324 نقطة وذهبت الميدالية البرونزية إلى كندا التي سجلت 98ر290 نقطة.