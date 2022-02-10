وجه الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، خالص الشكر وعميق التقدير للمصريين بعد دعواتهم له بالسلامة والخير بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وجه الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، خالص الشكر وعميق التقدير للمصريين بعد دعواتهم له بالسلامة والخير بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة "ETC"، مساء الأربعاء، أنه تعرض لوعكة صحية كبيرة منذ ٣ أسابيع، عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة بالجسم، مما استلزم دخوله المستشفى الذي غادره مساء الثلاثاء، بعد استقرار حالته.

وأضاف: "المرض ابتلاء شديد، لكن هناك أشياء جميلة من بينها دعوات الناس.. الحمد لله وبفضله غادرت المستشفى اليوم بعد أن تجاوزت المرحلة الصعبة وعدت للمنزل لاستكمال باقي البرنامج العلاجي المتبقي والتأهيلي بإذن الله".